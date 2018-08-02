Петербургские фонтаны готовят к отключению в октябре

Первыми на отдых уйдут фонтаны на площади Ленина и Московской площади.

Чиновники готовят фонтанные комплексы Петербурга к зимнему сезону. Известно, что большинство из них отключат уже в октябре. Два объекта завершат летний сезон уже в конце сентября. Жители не смогут любоваться на работу фонтанов на площади Ленина и Московской площади. Их выбрали из-за наибольшей технической сложности в исполнении.

В ответственных организациях отмечают, что оборудование фонтанов демонтируется до следующего сезона. К таким устройствам относят насосы, насадки, светильники, кабельные сети и коллекторы. На место рабочие вернут приспособления только следующей весной.

Отметим, что одним из последних на "каникулы" уйдет обновленный фонтан в Любашинском саду. Его закроют ближе к 20-ым числам октября.

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Фото: Piter.tv

