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Все главы городов и районов Крыма сложили свои полномочия
Сегодня, 22:14
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nadezhda_sib

Все главы городов и районов Крыма сложили свои полномочия

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Глав администраций городов Крыма выберут местные депутаты из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

В Крыму формируют новую команду в городских и районных администрациях, глава Республики предложил лидерам администраций сложить свои полномочия. Об этом сообщил Сергей Аксенов 18 сентября на своей странице в Facebook. 

"В скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов",

- написала глава Крыма. 

Все главы администраций уже написали соответствующие заявления в местные советы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Фото: Сергей Аксенов / Facebook 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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