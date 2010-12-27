Все главы городов и районов Крыма сложили свои полномочия

Глав администраций городов Крыма выберут местные депутаты из двух кандидатур, прошедших конкурсный отбор.

В Крыму формируют новую команду в городских и районных администрациях, глава Республики предложил лидерам администраций сложить свои полномочия. Об этом сообщил Сергей Аксенов 18 сентября на своей странице в Facebook.

"В скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов", - написала глава Крыма.

Все главы администраций уже написали соответствующие заявления в местные советы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.

Фото: Сергей Аксенов / Facebook