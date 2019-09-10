Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

В список попал действующий руководитель республики Сергей Аксенов.

Владимир Путин предложил на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом пишет ТАСС.

В список попал действующий глава полуострова Сергей Аксенов от партии "Единая Россия". Также там оказались первый секретарь Крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.

В соответствии с законодательством, главу Крыма необходимо выбрать до 23 октября 2019 года. В воскресенье, 8 сентября, на полуострове прошли выборы в парламент Крыма и местные советы. По предварительным данным, победила "Единая Россия", которая набрала 60 мандатов из 75. На выборы явились 33,28 % жителей полуострова.

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Видео: Youtube/ iPAXOM, Timelab Pro