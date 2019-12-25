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В Петербургe выявлено 262 случая заражения коронавирусом
Сегодня, 10:38
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ruzannar

В Петербургe выявлено 262 случая заражения коронавирусом

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На данный момент в городе 20305 заболeвших.

По состоянию на 13 июня, в Петербурге зафиксировано 262 случая выявления COVID-19. На данный момент в городе 20305 зараженных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. В Ленобласти также 53 новых заболевших.

Всего за время эпидемии в Петербурге умерли 569 человек, при этом выздоровел 9561 пациент. Только за последние сутки в городе обследовали 21042 петербуржца на наличие коронавируса.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге подтвердили 41 смертельный случай от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус спб, сдать тест на коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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