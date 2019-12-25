В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19

Суточное число заболевших второй день подряд превышает планку в 20 тысяч.

За прошедшие сутки на территории РФ выявлено 20 174 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших второй день подряд превышает 20 тысяч. Днем ранее заявлялось о 20,3 тыс. инфицированных.

Всего в стране с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 7 274 928 случаев заболевания. За сутки выздоровели 13 418 граждан РФ, умерли 793 человека. Общее число летальных исходов составило 198 218.

Всего в России от COVID-19 вылечились 6 498 682 пациента.

Ранее в Москве открыли памятник борющимся с пандемией врачам. Монумент получил название "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". Архитектурная композиция располагается на территории парка Клинического городка Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Фото: Piter.TV