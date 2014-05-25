С инициативой открыть памятник к власти обратились жители столицы.

В Москве открыли памятник борющимся с пандемией врачам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства российской столицы. В торжественной церемонии приняли участие глава города Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Монумент получил название "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". Архитектурная композиция располагается на территории парка Клинического городка Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Мэр Москвы напомнил участникам мероприятия о том, что именно столица Россия в качестве крупнейшего мегаполиса и пересадочного центра страны взяла на себя основной эпидемиологический удар. Из-за этого уже многие месяцы городским службам приходится работать в мобилизационном режиме, а остальные ведомства оказывают им полное содействие.

Мэр также поблагодарил жителей столицы, которые выступили с инициативой создания такого памятника врачам.

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Фото В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

