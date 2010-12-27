В метро Петербурга рассказали, для чего нужны "глазки" в кабине машиниста

Оказалось, что это путевые видеокамеры.

Сотрудники петербургского метрополитена в очередной раз ответили на вопрос пассажира. В этот раз мужчина спросил о предназначении неких "глазков" в кабине машиниста.

Как объяснила пресс-служба подземки, эти "глазки" — путевые видеокамеры. Они включают режим записи, когда состав выходит из депо и отправляется на линию. В случае экстренных ситуаций, которые могут случиться на станции или в тоннеле, запись с камер наружного видеонаблюдения можно просмотреть.

Кроме того, на борту новых составах установлены боковые видеокамеры. Они помогают машинисту сориентироваться во время посадки и высадки пассажиров. Салоны вагонов также оснащены видеокамерами и цифровой информационной системой.

Ранее мы писали, что в тоннеле между станциями "Рыбацкое" и "Обухово" прошел дождь.

Фото: Piter.TV