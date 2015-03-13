На сегодняшний день госпиталь - крупнейший петербургский стационар и самый многопрофильный среди всех госпиталей для ветеранов войн России.

В Петербурге 16 октября состоялось совещание, где обсудили вопросы работы госпиталей для ветеранов войн России. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Накануне в Петербургском госпитале для ветеранов войн обсудили вопросы финансирования деятельности и оказания содействия таким учреждениям, расположенным в различных субъектах Российской Федерации, а также социально-медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых действий.

На сегодняшний день госпиталь - крупнейший петербургский стационар и самый многопрофильный среди всех госпиталей для ветеранов войн России. В Центре лечения жителей блокадного Ленинграда после капитального ремонта с января прошлого года открылось гериатрическое отделение на 40 мест. Здесь оказывают плановую медицинскую помощь пожилым горожанам.

В совещании приняли участие Председатель Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин и руководители СК России, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Олег Эргашев, глава Союза госпиталей ветеранов войн Людмила Канунникова, главные врачи госпиталей для ветеранов войн России, руководители петербургских ветеранских организаций и общественных организаций жителей блокадного Ленинграда.

Ранее в петербургских стационарах лежат почти 7 тысяч больных коронавирусом.

Фото: пресс-служба Смольного