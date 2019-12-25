В Политехе открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи

Желающих помочь, просят обратить внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи. Вуз решил открыть собственные пункты сбора в связи со множеством поступивших обращений от студентов и сотрудников.

Адреса пунктов сбора: Студклуб Политеха на улице Парголовская, дом 11/2 (график работы: пн-сб, 14:00-22:00) и Центр патриотического воспитания молодежи "Родина" в Гидробашне на улице Политехническая, дом 29 лит. О (график работы: пн-сб, 10:00-16:00).

Желающих помочь, просят обратить внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми – в цельной упаковке. Продукты питания должны быть длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

Ранее волонтеры Красного Креста в Петербурге собрали 5 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.

Фото: Политех