Волонтеры Красного Креста в Петербурге собрали 5 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Все вещи должны быть новыми и в упаковках.

Санкт‑Петербургское отделение Российского Красного Креста собрало более пяти тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, которые сейчас находятся в Ростовской области и других регионах. 3,8 тонн уже отправились на место, сообщила администрация Петербурга.

В пункт приема помощи на Большой Монетной, 30, принесли вещи уже более 640 человек. Он работает каждый день, кроме понедельника. Центру помогают 50 волонтеров Красного Креста. Они принимают посылки, ведут учет, упаковывают их и загружают.

Сегодня открылись три дополнительный точки сбора в учебных заведениях: Кадетском корпусе Следственного Комитета на набережной реки Мойки, 13, в Университете промышленных технологий и дизайна на проспекте Вознесенского, 56 и в Лесотехническом университете имени С. М. Кирова на Институтском переулке, 5Б.

Ранее Piter.tv представил список пунктов, в которые можно отнести вещи, а также перечень необходимого.

Фото: администрация Петербурга