Как помочь беженцам с Донбасса? Список пунктов в Петербурге, которые принимают гуманитарную помощь

Piter.tv составил список организаций и пунктов, которые собирают гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса и остальной части Украины. Товары доставляют в Ростовскую область.

Все предметы должны быть новыми и в целой упаковке с этикетками, а продукты — с долгим сроком хранения.

Адмиралтейский район

Обводный канал, 177 — Комплексный центр социального обслуживания. Часы приема: с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00.

Спасский пер., 2/44 (вход со стороны наб. канала Грибоедова) — Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района. Часы приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00.

Василеостровский район

Биржевая линия, 8/12 — открыл создатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. Часы приема: с 14:00 до 21:00.

Выборгский район

Лесном пр., 37, пр. Художников, 9, к. 1, пр. Просвещения, 41 — Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района. Часы приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

2-й Муринский пр.,19, каб. 102 — Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района. Часы приема: с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00.

Калининский район

пр. Культуры, 29, к.1 — Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района. Часы приема: понедельник-пятница с 09:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

Кировский район

Огородный пер., 30 — Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района. Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ул. Трефолева, д.22/25 — Центр семьи Кировского района. Часы приема: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Ленинский пр., 100, к. 2 — открыл создатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Колпинский район

Колпино, ул. Труда, 1, Академия промышленных технологий — открыл создатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. Часы приема: с 09:00 до 17:00.

Колпино, ул. Павловская, 82, ПМК "Медиазавод". Часы приема: с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, в выходные — с 12:00 до 20:00.

Металлострой, Полевая ул., 12 — открыл создатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Металлострой, Центральная ул., 5. Часы приема: с 12:00 до 17:30.

Красногвардейский район

Энергетиков пр., 9М — открыл создатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Красносельский район

Красногородская ул., 5, к2 лит А, ул. Освобождения, 21, 2-я Комсомольская, 3 — Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района. Часы приема: с 09:00 до 17:00.

Московский район

Варшавская ул., 51А — Городской центр международных гуманитарных связей. Часы приема: с 09:00 до 17:30.

Предпортовый пр-д, 8 корпус 5 — Дом молодежи "Пулковец", 5-й Предпортовый пр-д, 8, корпус 5. Часы приема: с 10.00 до 21.00.

Алтайская ул., 37 — Молодежно-подростковый центр "Московский". Часы приема: с 10:00 до 18:00.

Звёздная ул., 16А — Подростково-молодежный клуб "Звездный". Часы приема: с 16.00 до 21.00.

Смоленская улица, 1 — Подростково-молодежный клуб "Нева". Часы приема: с 16.00 до 21.00.

ул. Пилотов, 25 — Подростково-молодежный клуб "Вертикаль". Часы приема: с 16:00 до 21:00.

Московский пр., 150 — Библиотека роста и карьеры. Часы приема: с 12:00 до 20:00.

пр. Юрия Гагарина, 17 — Библиотека "Музей книги блокадного города". Часы приема: с 12.00 до 20.00.

Московское шоссе, 2 — Библиотека друзей. Часы приема: с 12:00 до 20:00.

ул. Типанова, 29 — Библиотека им. братьев Стругацких. Часы приема: с 12:00 до 19:00.

Варшавская ул., 37, к.1 — Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского. Часы приема: с 12:00 до 20:00.

Невский район

ул. Седова, д. 122 — Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района.

Товарищеский пр., д. 20/27 — Отделение срочного социального обслуживания №2 КЦСОН Невского района. Часы приема: понедельник, среда с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Петроградский район

Большая Монетная ул., 30 — Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста. Часы приема: все дни, кроме понедельника, с 14:00 до 21:00.

Большая Пушкарская улица, 32а — Молодежный центр "Среда". Часы приема: с 10:00 до 18:00.

Пушкинский район

Пушкин, Огородная ул., 3 — Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района. Часы приема: с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Фрунзенский район

Бухарестская ул., — Комплексный центр социальной помощи Фрунзенского района. Часы приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30 и в пятницу с 09:00 до 16:30.

Центральный район

Конногвардейский бульвар, 4 — "Единая Россия". Часы приема: понедельник-пятница с 11.00 до 17.00. С 14:00 до 15:00 — перерыв на обед.

Мытнинская ул., 13 — Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района. Часы приема: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00. В пятницу: с 09:00 до 17:00. Перерыв: с 13:00 до 13:48.

Собирали информацию: Рустам Бендер и Надежда Сибилева для Piter.tv

Фото: ВКонтакте / Выборгский район Санкт-Петербурга