Ученые создадут образец к третьему кварталу 2020 года.

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщили "РИА Новости". Разработка ведется на базе НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Сейчас проекты ведутся по нескольким направлениям. Петербургские специалисты напомнили, что ученым из Китая удалось расшифровать геном инфекции. Результаты исследования опубликованы еще 12 февраля. Именно с того момента НИИ приступил к работе над вакциной.

На каком-то этапе, возможно, понадобится живой вирус, например, когда будут готовы прототипы прокомментировали эксперты

Образец может быть создан уже в третьем квартале 2020 года.Медикам может не понадобиться штамм. Сейчас для создания вакцины хватает генома.

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