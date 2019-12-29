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В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc

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На фоне эпидемии коронавируса интерес к игре резко возрос. 

Игру про Plague Inc. смертоносный вирус  запретили в Китае. Об этом сообщили на официальном сайте разработачика.

С 27 февраля игру нельзя приобрести ни на каких официальных платформах. Авторы рассказали, что игру удалили из-за наличия в ней "контента, который является незаконным в Китае". 

Предполагается, что это случилось из-за коронавируса, от которого скончалось более 2 тысяч человек по всему миру. На фоне  эпидемии интерес к игре резко возрос. 

Ранее мы писали о том, что из Москвы вышлют иностранцев, которые нарушили изоляцию по коронавирусу.

Видео: Youtube / Ndemic Creations

Теги: plague inc, коронавирус, симулятор
Категории: Тема дня,

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