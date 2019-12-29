В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc

На фоне эпидемии коронавируса интерес к игре резко возрос.

Игру про Plague Inc. смертоносный вирус запретили в Китае. Об этом сообщили на официальном сайте разработачика.

С 27 февраля игру нельзя приобрести ни на каких официальных платформах. Авторы рассказали, что игру удалили из-за наличия в ней "контента, который является незаконным в Китае".

Предполагается, что это случилось из-за коронавируса, от которого скончалось более 2 тысяч человек по всему миру. На фоне эпидемии интерес к игре резко возрос.

Ранее мы писали о том, что из Москвы вышлют иностранцев, которые нарушили изоляцию по коронавирусу.

Видео: Youtube / Ndemic Creations