Из Москвы вышлют иностранцев, которые нарушили изоляцию по коронавирусу

Куда их отправят - непонятно

Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, во время рейдов были выявлены 88 иностранных граждан-нарушителей.

Они будут депортированы. Куда — не сообщается.

Ракова добавила, что случаев заражения вирусом в столице нет.

По данным на 28 февраля, новым типом коронавируса инфицировано около 84 тысяч человек по всему миру. Почти 2,9 тысячи заразившихся умерли, 37 тысячи выздоровили.

Ранее Михаил Мишустин временно запретил въезд в Россию гражданам Южной Кореи и Ирана.