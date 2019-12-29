Гражданам Южной Кореи ограничили въезд в Россию

С 1 марта они не смогут приехать в РФ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения начнут действовать с 1 марта. МИД уведомил о мере правительство Южной Кореи.

- МИДу России уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, - написано в распоряжении.

Иностранные граждане смогут въезжать в страну только через Шереметьево. В остальных аэропортах въезд будет ограничен.

Ранее Собянин не увидел дискриминации в изоляции китайцев в Москве.