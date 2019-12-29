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Собянин не увидел дискриминации в изоляции китайцев в Москве

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Считают, что проверяют на вирус вообще всех

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим изоляции касается всех людей, приехавших из стран, где наблюдается вспышка коронавируса. Это касается и граждан Китая. Сейчас они 14 дней должны находиться в изоляции по месту жительства.

Заявление мэр Москвы сделал в письме чрезвычайному и полномочному послу КНР в РФ Чжану Ханьхуэю. 

- В этой связи в городе в соответствии с общепринятой мировой практикой предпринимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, - сказал Собянин.

Собянин назвал первоочередной задачей охрану здоровья москвичей и гостей города. Он считает, что изоляция проводится "на недискриминационной основе".

Ранее Китай попросил прекратить проверять китайских туристов в московском транспорте.

Теги: коронавирус, москва, мэр, собянин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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