Ежегодная тенденция сохраняется на том же уровне.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что в петербургские вузы зачислили 70% иногородних студентов.

Сообщается, что студентов зачислили как на бюджетные, так и на внебюджетные места. Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологии и дизайна Алексей Демидов отметил, что молодые люди из разных городов приезжают и доказывают уровень своих знаний.

Ежегодная тенденция поступающих иногородних студентов сохраняется на том же уровне.

Ранее мы писали, что петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично.

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