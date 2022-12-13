В Петербурге знаменитый уличный пес Марсель нашел дом

Собака теперь живет в большой дружной семье.

У известного горожанам петербургского пса Марселя появился дом. Раньше собака искало убежище в трамваях и автобусах, но теперь питомец живет с большой семьей в квартире. Об этом сообщили в группе "СК- "Легион" - спасение животных от жестокости" в соцсети "ВКонтакте".

О трудной жизни Марселя часто писали в СМИ. Волонтеры забрали животное на передержку и начали искать для него дом. Песика взял домой мужчина, который не смог оказать ему должного ухода и обращался с ним жестоко, поэтому собака вновь вернулась в приют.

Недавно животное переехало в новый дом. Марселя взяла большая дружная семья. Пес уже прошёл курс лечения и дрессировки.

Ранее на Piter.tv: в поселке Песочный мужчина избил собаку во время выгуливания.

Фото: ВКонтакте / СК- "Легион" - спасение животных от жестокости