В Петербурге в 1,5 раза возросла себестоимость строительства

Могут взлететь цены и на недвижимость.

Цены на стройматериалы в России за полгода выросли от 1,5 до 3 раз. Об этом сообщает "РБК Петербург".

В ГК "Строительная компания ПСП" рассказали, что железо, арматура и утеплители подорожали в два раза, а фанера для опалубки – в три. В итоге себестоимость строительства жилья в Петербурге выросла примерно в 1,5 раза.

По прогнозу экспертов, вслед за подорожанием стройматериалов могут взлететь цены и на недвижимость. Как сообщил руководитель ГК "СК ПСП" Дмитрий Плавник, пока рост цен на материалы отразился на ЖК с высокой степенью готовности незначительно. Однако строительство новых объектов будет вестись уже по новым расценкам.

В свою очередь строители социальных объектов оказались в более сложной ситуации. По словам генерального директора холдинга "РСТИ" Валентины Калининой, пересмотреть расценки на социальные объекты без проведения нового тендера можно не более чем на 10%. Эксперт спрогнозировала падение интереса строительных компаний к государственным контрактам.

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