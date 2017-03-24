Среди российских миллионеров вырос спрос на элитное жилье в Лондоне

Сделки в основном заключаются в высоком бюджете - от £2 млн.

Среди российских ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth individual — те, у кого размер чистых активов превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства) спрос на элитное жилье в Лондоне этой весной вырос на 50%. Такие данные приводит компания Knight Frank, пишет РБК.

В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей, — отметила региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.

Она подчеркнула, что Лондон является перспективным направлением не только для жизни, но и для инвестиций. Причем сделки в основном заключаются в бюджете от £2 млн. Однако застройщики готовы делать скидки россиянам – от 10% до 15%



Марина Шалаева заявила, что из-за Brexit и пандемии активность на рынке элитного жилья в Лондоне снизилась. При этом сейчас среди российских миллионеров спрос на недвижимость вырос.

Отмечается, что с марта по апрель этого года недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1%. Эксперты прогнозируют, что до 2025 года стоимость элитного жилья в стране вырастет на 24%, а в центре Лондона – на 25%.

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