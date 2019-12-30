Около 36 тысяч горожан просрочило кредит.

Во вторник, 15 января, стало известно о том, что в Петербурге за год более чем наполовину выросло число банкротов. Об этом сообщает РБК.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в Северной столице около 52,7% не смогли погасить долги. Так, в минувшем 2019 году в Петербурге зафиксировано 3324 банкротов. Отмечается, что в 2018 их было всего лишь 2176 человек.

По словам экспертов, банки теперь более тщательно оценивают платежеспособность клиентов. Известно, что около 36 тысяч горожан просрочило кредит.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге перестали открываться новые торговые центры.

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