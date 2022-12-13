В Петербурге злоумышленник "заминировал" более 1,6 тыс. школ и детсадов

В результате инцидента никто не пострадал.

В Петербурге накануне, 28 апреля, злоумышленники "атаковали" более 1,6 тыс. школ и детских садов. По информации Piter.tv, они отправили анонимное сообщение с угрозами на почту службы "112".

Правоохранители проверили свыше 700 школ и 910 детсадов. Ничего опасного они не нашли.

Эвакуировать сотрудников учреждений и детей не стали. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: два бара в Петербурге опечатали из-за продажи виски из самогонного аппарата.

Фото: Piter.tv