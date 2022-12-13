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В Петербурге злоумышленник "заминировал" более 1,6 тыс. школ и детсадов
Сегодня, 9:20
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В Петербурге злоумышленник "заминировал" более 1,6 тыс. школ и детсадов

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В результате инцидента никто не пострадал. 

В Петербурге накануне, 28 апреля, злоумышленники "атаковали" более 1,6 тыс. школ и детских садов. По информации Piter.tv, они отправили анонимное сообщение с угрозами на почту службы "112". 

Правоохранители проверили свыше 700 школ и 910 детсадов. Ничего опасного они не нашли. 

Эвакуировать сотрудников учреждений и детей не стали. В результате инцидента никто не пострадал. 

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: два бара в Петербурге опечатали из-за продажи виски из самогонного аппарата.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, мвд, полиция, школы и детсады
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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