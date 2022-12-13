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Два бара в Петербурге опечатали из-за продажи виски из самогонного аппарата
Сегодня, 20:25
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Два бара в Петербурге опечатали из-за продажи виски из самогонного аппарата

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В пресс-службе рассказали, что изъяли порядка 60 литров алкоголя, помещения баров опечатали.

Следователи 28 апреля и сотрудники регионального управления МВД России провели обыски в двух барах на Рубинштейна. Следователи установили факт реализации алкогольной продукции без документов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

В пресс-службе рассказали, что изъяли порядка 60 литров алкоголя, помещения баров опечатали, возбудили дела об административном правонарушении.

Ранее во время стрельбы на Рубинштейна пострадали спасатель МЧС и администратор бара. Злоумышленника задержали на набережной Фонтанки. Известно, что у него уже есть судимость.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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