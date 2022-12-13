Во время стрельбы на Рубинштейна пострадали спасатель МЧС и администратор бара

На улице Рубинштейна пьяный мужчина подстрелил сотрудника МЧС и администратора одного из баров. Об этом сообщили в tg-канале "112".
Мужчины получили ранения, когда заступились за подростка, к которому пристал вооруженный неадекват. Известно, что вместе с 29-летним дебоширом была и девушка, которая тоже не давала проходу горожанам.
Когда неравнодушные петербуржцы заступились за юношу, пьяный хулиган достал травматический пистолет и выстрелил в мужчин. Третьим пострадавшим стал случайный прохожий, пуля попала в ногу мужчины, который переходил через дорогу.
Злоумышленника задержали на набережной Фонтанки. Известно, что у него уже есть судимость.
Пострадавших доставили в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержали вора, который украл из храма на Крестовском острове евангелие и крест.
Фото, видео: Телеграм / 112
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