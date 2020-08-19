В Петербурге злоумышленник ушел в новой обуви. Свою он поставил на полку

Посетитель магазина обуви украл одну пару, действия мужчины попали на видео. Оно было опубликовано в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел 15 августа в магазине на улице Партизана Германа, 5. Мужчина оторвал магнит руками, после чего снял свою обувь и поставил ее вместо новой пары. Ее в свою очередь он надел и вышел из магазина.
Теперь руководство заведения разыскивает злоумышленника.
Ранее полиция задержала похитителя ортопедических изделий на 14 млн рублей.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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