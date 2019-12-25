Полиция задержала похитителя ортопедических изделий на 14 млн рублей

Злоумышленника нашли спустя месяц.

Полицейские Петербурга в Московской области задержали лже-экспедитора, который похитил ортопедические изделия для продажи их в Республике Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию поступило 4 июля 2020 года. Неизвестный, находясь на улице Самойлова,4 похитил имущество одной из коммерческих организаций на 14,1 млн рублей. Как выяснилось, он представился экспедиторов и предоставил поддельные документы. Среди похищенного товара ― ортопедические матрасы и детские вещи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Мужчину задержали в одном из поселков Московской области. По информации Piter.TV, его поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские разыскивают других участников противоправной деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что начальника отдела Госстройнадзора в Петербурге заключили под стражу за взятку.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО