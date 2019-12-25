Начальника отдела Госстройнадзора в Петербурге заключили под стражу за взятку

Его подельницу отправили под домашний арест.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал до 10 октября Виталия Пономарева, начальника отдела Госстройнадзора Петербурга. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина обвиняется в получении взятки.

Следствие полагает, что в 2018 году Пономарев и начальница сектора санитарного надзора Светлана Соловьева вступили в сговор с компанией, которая строила МФЦ на проспекте Обуховской обороны. От чиновников требовалось только не замечать нарушения при проведении проверки объекта и скрывать выявленные, за это им полагалось 500 тысяч рублей, которые получил Пономарев. В суде чиновник заявил, что ничего не помнит о получении взятки, и пообещал не оказывать ни на кого давление.

Соловьеву же отправили под домашний арест, следуя той же уголовной статье. Отмечается, что чиновница сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Задержание замглавы Колпино, подозреваемого во взятке, попало на видео.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга