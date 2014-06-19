В Петербурге жильцам пяти домов произведен перерасчет за отопление

Жителям пяти многоквартирных домов произведена корректировка платы за отопление на общую сумму более 250 тысяч рублей.

В Петербурге по требованию прокуратуры жильцам пяти домов произведен перерасчет за отопление. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратурой Василеостровского района было установлено, что в нарушение требований законодательства ПАО "ТГК-1" начисление платы за отопление в пяти многоквартирных домах на 9-ой линии В.О. производилось на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. Однако дома имеют единую внутридомовую систему инженерно-технического обеспечения и находятся "на сцепке", в связи с чем начисление платы за отопление должно производиться по нормативу потребления.

Прокурор района внес представление руководству ПАО "ТГК-1", которое рассмотрено и удовлетворено. В итоге жителям пяти многоквартирных домов произведена корректировка платы за отопление на общую сумму более 250 тысяч рублей.

Прокуратура и СК обратили внимание на сад с деревьями в кадках у Мариинского дворца.

Фото: pxhere