Прокуратура и СК обратили внимание на сад с деревьями в кадках у Мариинского дворца

Общая стоимость контракта составила 162 млн рублей.

Прокуратура и СК заинтересованы появлением сада в кадках около Мариинского дворца. Об этом пишет "Фонтанка".

Напомним, что сад появился ко Дню города в конце мая. В кадках высажено около двух тыс. кустов зубчатой лапчатки, 300 кустов роз, 104 липы, 16 туй, 8 кленов, рододендроны, самшиты и гортензии.

По данным издания, должны были приобрести 7 141 растение, в том числе 169 деревьев, 2 616 кустарников, 4 356 цветов.

Отметим, что контракт заключили только с одним поставщиком в срочном порядке. Подрядчиком стало городское АО СПП "Центральное". Именно на быстроту действий и обратили внимание в ведомствах.

Общая стоимость контракта составила 162 млн рублей. Первый этап обошелся в 140 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Приморского района заинтересовалась очередями для записи в 1 класс.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга