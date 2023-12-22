Депутаты ЗакСа Петербурга разрешили себе заседать вне Мариинского дворца

На выездных заседаниях у парламентариев не получится внести в повестку вопрос "с голоса".

Депутаты петербургского Законодательного собрания (ЗакСа) в окончательном чтении 6 марта приняли решение изменить собственный регламент, касающийся проведения заседаний за пределами Мариинского дворца.

На выездных заседаниях у парламентариев не получится внести в повестку вопрос "с голоса". Инициаторы проекта утверждают, что изменения позволят выступать "перед более широким кругом". Депутат Павел Крупник в качестве площадки предложил БКЗ "Октябрьский", а депутаты Дмитрий Павлов и Андрей Малков – "СКА Арену".

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Фото: Piter.TV