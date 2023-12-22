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Депутаты ЗакСа Петербурга разрешили себе заседать вне Мариинского дворца
Сегодня, 21:31
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Депутаты ЗакСа Петербурга разрешили себе заседать вне Мариинского дворца

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На выездных заседаниях у парламентариев не получится внести в повестку вопрос "с голоса".

Депутаты петербургского Законодательного собрания (ЗакСа) в окончательном чтении 6 марта приняли решение изменить собственный регламент, касающийся проведения заседаний за пределами Мариинского дворца. 

На выездных заседаниях у парламентариев не получится внести в повестку вопрос "с голоса". Инициаторы проекта утверждают, что изменения позволят выступать "перед более широким кругом". Депутат Павел Крупник в качестве площадки предложил БКЗ "Октябрьский", а депутаты Дмитрий Павлов и Андрей Малков – "СКА Арену".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы.

Фото: Piter.TV

Теги: депутаты закса, мариинский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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