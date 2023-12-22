Депутаты петербургского ЗакСа смогут покидать Мариинский дворец ради пленарных заседаний

В качестве площадок предложили БКЗ "Октябрьский" и "СКА Арену".

Депутаты Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга в среду, 28 февраля, провели заседание, в рамках которого поддержали изменения в регламенте, позволяющие проводить пленарные заседания за пределами Мариинского дворца. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Смысл этого, как я вижу, в том, чтобы выступления должностных лиц в ЗакСе проводились в более широкой аудитории. У нас и губернатор, и другие должностные лица выступают с такими отчетами. Я, когда был уполномоченным по правам человека, выступал в Мариинском дворце, но от возможности выступить перед более широким кругом – не отказался бы. Александр Шишлов, депутат

При этом Александр Шишлов отметил, что на таких выездных заседаниях никакие решения приниматься не будут. Его поддержал депутат Павел Крупник. В качестве площадки он предложил БКЗ "Октябрьский", а депутаты Дмитрий Павлов и Андрей Малков – "СКА Арену".

Можно рассматривать разные, самые креативные варианты. Если пофантазировать, то есть и "Газпром Арена", о которой говорили на заседании, есть "Тинькофф Арена", есть "СКА Арена", которая у меня в округе расположена, есть "Экспофорум". Достойные места есть. Андрей Малков, депутат

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Фото: Piter.RV