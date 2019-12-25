Стоимость липового сада у Мариинского дворца составила 160 млн рублей

Помимо лип, в саду высажены туи и клёны, а также вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия.

На прошлой неделе у Мариинского дворца появился липовый сад. 104 дерева в кадках высадили в чест 320-летию Северной столицы. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на городской по благоустройству, подарок городу обошёлся в 162 млн рублей из бюджета.

Помимо лип, в саду высажены туи и клёны, а также вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. Композиция построена по принципу торжественного партера из 6-ти боскетов, каждый из которых обладает собственной планировкой и оформлением.

Растения простоят в кадках осени: в конце летнего сезона их пересадят на набережные рек и каналов.

Ранее мы сообщили о том, что сад Лидии Клемент обновят в этом году.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга