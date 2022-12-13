На Синем мосту высадят 6 исторических садов ко Дню города

Ландшафт будет организован в традициях, заложенных Петром I с использованием современных технологий.

На Синем мосту у Исаакиевского собора готовятся высадить 6 исторических садов. Об этом сообщила пресс-служба комблага Петербурга.

Ландшафт будет организован в традициях, заложенных Петром I с использованием современных технологий. Деревья расположат по принципу торжественного партера из шести боскетов, внутри каждого из которых организуют оригинальную планировку и цветочное оформление.

Архитекторы соотнесли композицию с ансамблем площади: сады заменят стоянку автомобилей станут пространством для отдыха. Всего в новом саду высадят 104 липы, которые доставили на Исаакиевскую площадь вчера, 24 мая. Также в саду будут расти туи, клёны и кустарники с цветами.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю сотрудники ГЖИ в Петербурге осмотрели фасады 541 здания.

Фото: Правительство Петербурга