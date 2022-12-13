За неделю сотрудники ГЖИ в Петербурге осмотрели фасады 541 здания

В период с 17 по 23 мая специалисты провели осмотр фасадов 541 здания. Нарушения обнаружили в 28% случаев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции.

Большую часть нарушений нашли в части уборки территорий (28%), а также очистки фасадов от самоклея и надписей (37%), колерного бланка (7%), ремонта, замены, очистки и окраски водосточных труб (14%), промывки фасадов (40%) и уборки квартальных проездов.

Данные о нарушениях передают представителям районных администраций. Оттуда направляются письма для принятия оперативных мер. Кроме того, управляющим организациям, ответственным за нарушения, передают предостережения.

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Фото: Правительство Петербурга