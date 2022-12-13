Новую двухполосную улицу с велодорожкой построят на Васильевском острове

Работы будут вестись за счёт собственных средств застройщика, который безвозмездно передаст объект в собственность города.

На Васильевском острове в Петербурге анонсировали строительство двухполосной улицы протяжённостью 447 м. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новая проезжая часть с тротуаром и велодорожкой появится в районе Галерная гавани (участок от Прибалтийской площади до проектируемого проезда). Проекты планировки и межевания территории согласовали в ходе рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства.

Также к новому объекту присоединять 2 внутриквартальных проезда протяжённостью 120 метров и 210 м, необходимых для подключения к дорогам строящихся домов и социальных объектов (школы и детского сада). Работы будут вестись за счёт собственных средств застройщика, который безвозмездно передаст объект в собственность города.

Ранее мы сообщили о том, что к 2040 году в Петербурге построят 5 новых мостов через Неву.

Фото: Правительство Петербурга