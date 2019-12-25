Петербурженку и ее собаку искусали два бойцовских пса на Юнтоловском проспекте

Владелица псов была пьяна и держала на поводке только одного питомца.

Две бойцовские собаки породы кане-корсо покусали петербурженку на Юнтоловском проспекте. Как рассказала "Фонтанка" со ссылкой на саму пострадавшую по имени Елена, это произошло в ночь на 26 марта, когда она вышла гулять со своим канарским догом.

По словам горожанки, в это же время у дома №49/7 гуляла с двумя бойцовскими псами ее соседка, она была пьяна. Одну собаку женщина держала на поводке, второй свободно бегал по двору и в итоге напал на дога пострадавшей. Елена пыталась разнять псов, но в это время соседка обошла ее с спины и спустила вторую собаку, та сильно покусала женщину. Елена отметила, что соседка сказала ей "заткнуться и не орать", а также заметила, что не нужно было махать ногами. Пострадавшая написала заявление о нападении в полицию и сменила маршрут прогулок со своим питомцем. Женщина подчеркнула, что не раз видела кане-корсо без намордников, нападающих на других животных.

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