В Петербурге помогавшая террористу женщина получила шесть лет условно

Подсудимая вела от имени своего сожителя переговоры с террористической организацией, оплачивала ему билеты и проживание.

В Петербурге вынесли приговор Таслиме Колейниковой, признанной виновной в помощи террористу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, 2-й Западный окружной военный суд приговорил женщину к шести годам условно.

Суд выяснил, что сожитель Колейниковй рассказал ей о своих планах уехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в вооруженное формирование террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Женщина решила помочь возлюбленному и купила билеты на самолет до Стамбула для него и себя. В Турции подсудимая несколько месяцев оплачивала проживание сожителя и вела переговоры с участниками запрещенной организации, поскольку ее сожитель не знал иностранных языков. Напоследок Колейникова проводила мужчину до границы, которую он пересек и вступил в ряды террористов.

В суде признали смягчающим обстоятельством активное содействие раскрытию преступления и поиску других соучастников.

Ранее мы рассказывали, что мигранта заподозрили в пособничестве террористам.

Фото: Piter.TV