Мигранта заподозрили в пособничестве террористам

Мужчина помогал получить коды активаций из мессенджеров для брата-террориста.

В понедельник, 25 мая, петербургская полиция возбудила в отношении 25-летнего мигранта уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, гражданина Таджикистана задержали еще в минувшем марте.

Известно, что неработающего мигранта заподозрили в финансовой поддержке запрещенной в России террористической организации "Джебхат-Ан-Нусра", тогда же было возбуждено первое уголовное дело о финансировании террористической деятельности. В дальнейшем выяснилось, что мужчина выполнил просьбу своего старшего брата, состоящего в группировке: находящийся в Сирии террорист просил получить коды активаций из нескольких мессенджеров, поскольку сам не мог зарегистрироваться в них. Так брат подозреваемого смог получить средства связи для совершения преступлений.

Мигрант продолжает находиться под стражей, следственные действия пока продолжаются.

Фото: Piter.TV