Петербурженка выходила из лифта и поскользнулась на черепахе

В Калининском районе 12 марта произошел весьма необычный случай. Жительница одного из домов выходила из лифта и поскользнулась на черепахе. Об этом она сообщила в социальных сетях.
По словам женщины, на черепаху охотились коты, поэтому она решила забрать черепашку к себе домой. Так как дома у нее нет аквариума и подогрева воды, петербурженка ищет старых или новых хозяев для питомца.
Однако, хозяева пока что не нашлись, а другие комментаторы предлагают отнести черепашку в зоомагазин, кто-то предлагает свой аквариум.
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Фото: Калининский район Лайт/ ВК
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