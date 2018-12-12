В Австрии 120-летние черепашки возненавидели друг друга после 115 лет "супружества"

Черепашки стали ссориться и не хотят находиться в одном домике. Черепашка Биби ("жена") даже откусила у Полди ("муж") кусок панциря.

Работники австрийского зоопарка не на шутку переживают из-за своих подопечных – черепах Биби и Полди, которые родились в 1897 году. Дело в том, что после 115 лет супружества, черепашки стали ссориться и не хотят находиться в одном домике. Черепашка Биби ("жена") даже откусила у Полди ("муж") кусок панциря. Об этом сообщает портал MNN.

Черепашек расселили по разным домикам и сделали разные бани. Сотрудники зоопарка надеются, что пара восстановит свои отношения, для этого в домиках сделаны окошки, чтобы черепашки видели друг друга. Работники зоопарка считают, что Биби и Полди устали друг от друга. Биби даже шипит, когда видит своего супруга.

Исполинские черепахи живут как минимум до 150, а иногда и до 250 лет.

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