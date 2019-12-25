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В Петербурге незнакомка в маске продала пенсионерке гранулы за 160 тысяч рублей
Сегодня, 10:17
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Alena_Zinovieva

В Петербурге незнакомка в маске продала пенсионерке гранулы за 160 тысяч рублей

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Мошенница представилась медработником.

В четверг, 23 апреля, в полицию Петербурга поступило сообщение от 93-летней петербурженки, которая стала жертвой мошенницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Бабушка рассказала, что к ней в квартиру на улице Зины Портновой пришла неизвестная женщина в медицинской маске и, представившись медработником, продала ей неустановленные гранулы за 160 тысяч рублей.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Полиция ведет расследование и устанавливает все факты случившегося.

Ранее мы писали, что экс-депутата Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве.

Фото: pixabay.com

Теги: мошеннический обман пенсионерки, мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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