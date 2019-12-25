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В Петербурге девушка попала в реанимацию из-за кота
Сегодня, 13:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге девушка попала в реанимацию из-за кота

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Пострадавшая была доставлена в больницу с проникающим ранением живота.

Молодая жительница Невского района попала в реанимацию из-за своего кота. Как стало известно Piter.tv, именно такую версию своего ранения она рассказала полицейским.

Пострадавшая была доставлена в больницу с проникающим ранением живота вечером 8 ноября. Пациентку поместили в реанимацию, но перед этим она рассказала свою версию происшествия полиции. По словам 21-летней девушки, днём она выпила три бутылки пива и в это же время поругалась со своим возлюбленным. После этого она взяла нож, чтобы приготовить поесть, но споткнулась о кота и упала на лезвие.

Заявление пострадавшая писать отказалась, так как, с её слов, она виновата сама.

Ранее петербурженка во время пьяной ссоры ударила ножом в плечо мужа.

Фото: pxhere

Теги: кот, нож, ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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