Петербурженка обнаружила на балконе повешенного на веревке 15-летнего брата

Подросток учился в 8 классе в одной из петербургских школ.

Вечером 7 мая в полицию Петербурга обратилась 26-летняя девушка и заявила об обнаружении трупа своего двоюродного 15-летнего брата. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница нашла тело родственника на балконе дома по соседству. Ее брат был повешен на бельевой веревке.

Подросток учился в 8 классе в одной из петербургских школ. Он воспитывался в неполной семье, на учете в ОДН не состоял.

По факту случившегося проводится проверка. С места происшествия были изъяты мобильный телефон и ноутбук.

Ранее мы писали, что в Сосновке нашли повешенного на дереве мужчину.

Фото: Piter.TV