Петербурженка обнаружила на балконе повешенного на веревке 15-летнего брата

Вечером 7 мая в полицию Петербурга обратилась 26-летняя девушка и заявила об обнаружении трупа своего двоюродного 15-летнего брата. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Заявительница нашла тело родственника на балконе дома по соседству. Ее брат был повешен на бельевой веревке.
Подросток учился в 8 классе в одной из петербургских школ. Он воспитывался в неполной семье, на учете в ОДН не состоял.
По факту случившегося проводится проверка. С места происшествия были изъяты мобильный телефон и ноутбук.
Ранее мы писали, что в Сосновке нашли повешенного на дереве мужчину.
Фото: Piter.TV
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