В парке Сосновка нашли повешенного на дереве мужчину

Рядом с ним находился рюкзак с набором для бритья и документы.

В воскресенье, 29 марта, в полицию Петербурга обратился мужчина, который случайно наткнулся на повешенного, гуляя по парку Сосновка в Выборгском районе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, незнакомец висел на дереве у озера в парке. Рядом с ним находился рюкзак, в котором лежали бритвенные принадлежности и пена для бритья, а также документы на имя 31-летнего мужчины. Как выяснила полиция, умерший 17 марта снялся с регистрационного учета в Приморском районе.

Обстоятельства и причины смерти устанавливает полиция.

Ранее мы писали, что петербуржец обнаружил в своей квартире труп мужчины с ножом в сердце.

Фото: pixabay.com