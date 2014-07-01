В Петербурге женщина-лжеминер "атаковала" отделение банка

Ничего опасного стражи порядка не нашли.

В Петербурге злоумышленница "атаковала" отделение банка. Инцидент произошел в среду, 24 августа. По информации Piter.tv, клиентка финансовой организации предупредила работников об опасности в чате.

Сотрудники полиции проверили одно из отделений крупного федерального банка. Ничего опасного они не нашли. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стражи порядка задержали подозреваемую на улице Куйбышева, 14. Ей оказалась 38-летняя безработная женщина.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге ищут совратителей 13-летней девочки.

Фото: Piter.tv