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В Петербург придет теплая дождливая погода
Сегодня, 10:05
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himif

В Петербург придет теплая дождливая погода

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Воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Начало новой недели, 18 мая, в Петербурге будет теплым и облачным. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в городе пройдут небольшие дожди.

Воздух днем прогреется до 10 градусов, ночью температура опустится до 3-5 градусов выше нуля. В области при этом могут быть заморозки и даже небольшой снег. Ветер прилетит с запада и северо-запада и разгуляется до 8-13 метров в секунду, атмосферное давление в понедельник днем будет немного повышаться.

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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