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В Петербурге зажгли огонь на одной Ростральной колонне
Сегодня, 12:49
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В Петербурге зажгли огонь на одной Ростральной колонне

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Последний раз огонь зажигали 27 мая, в День города.

Вечером во вторник, 1 июня, петербуржцам, которые шли мимо Ростральных колонн, удалось увидеть их в работе. Огонь зажигают очень редко, только в знаковые для города дни. 

Накануне пламя зажгли только на одной колонне, но даже это зрелище собрало много зрителей. В пресс-службе компании "ПетербургГаз" отметили, что горелка была включена по просьбе команды "Пятого канала", которая занимается подготовкой праздника "Алые паруса". Операторы телеканала сделали подсъемку в рамках репетиции праздника.

Ранее мы писали, что из-за "Алых парусов" в центре Петербурга временно ограничат движение.

Фото: Pixabay

Теги: васильевский остров, ростральная колонна
Категории: Лента новостей,

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