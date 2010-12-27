Петербуржцев попросили 16 мая не пугаться воя сирен

Сирену будет слышно в районе стадиона "Санкт-Петербург".

16 мая в Санкт-Петербурге состоится проверка автоматической системы центрального оповещения населения. Как сообщает "Мегаполис", сирену будет слышно недалеко от стадиона "Санкт-Петербург" и на нескольких станциях подземки.

Предупреждение о технической проверке по громкой связи прозвучит в 11:32. Вой сирен будет звучать до 11:39. Если вам придет SMS с сообщением о ЧП, не пугайтесь, поскольку специалисты будут испытывать и эту функцию.

Отмечается, что профилактические мероприятия проводятся в городе на Неве в преддверии ЧМ-2018. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге в дни ЧМ по футболу будут курсировать автобусы со спутниковой навигацией.