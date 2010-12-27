В Петербурге в дни ЧМ по футболу будут курсировать автобусы со спутниковой навигацией

Если владельцы транспорта минуют регистрацию в ГЛОНАСС, въезд в город в дни ЧМ для них будет закрыт.

В Петербург с 1 июня по 17 июля смогут приезжать автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации. Об этом 15 мая сообщил Кирилл Поляков, директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ".

В начале лета, в связи с проведением ЧМ мира по футболу, в Северную столицу разрешат въезд автобусам, оснащенным спутниковой навигацией. Аппаратуру необходимо зарегистрировать в АО "ГЛОНАСС" и составить соглашение на передачу навигационной информации.

Кроме того, водители предварительно должны сообщить о поездке: указать точное время, место и маршрут следования автобуса на сайте bus.transport2018.com. Если владельцы транспорта минуют данные этапы, въезд в Петербург в дни ЧМ по футболу для них будет закрыт.

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