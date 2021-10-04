Проверка была запланирована на 2 марта.

В Петербурге перенесли дату проверки систем оповещения населения, запланированную на 2 марта. Информация об этом появилась на странице комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурге во "Вконтакте".

Отмечается. Что новую дату определят позднее. Проверки системы оповещения населения нужны для определения исправности и готовности всех техсредств.

Ранее мы сообщали, что Петербуржцы 27 февраля уже в четвертый раз вышли на несанкционированную антивоенную акцию, начались задержания. Акция началась в 16:00.

Фото: pexels